Украинская разведка: Теракт в Москве – спланированная провокация спецслужб России

255 Просмотров

Сегодняшний теракт в подмосковном ТЦ «Крокус Сити холл» является спланированной и сознательной провокацией российских спецслужб. Целью является попытка Кремля оправдать усиление ударов по Украине и тотальную мобилизацию.

Об этом говорится в заявлении Главного управления разведки Минобороны Украины.

В военные разведке обращают внимание на намерение Кремля эскалировать военную агрессию.

«Публичную казнь людей в Москве следует понимать как угрозу РФ еще большей эскалацией и расширением войны. Заявление Пескова, прозвучавшее незадолго до теракта о «войне» – лишь фальстарт тщательно спланированной кремлевской спецоперации», – говорится в заявлении ГУР.

Также в разведке отметили, что Кремль имеет «большой опыт организации подобных терактов, начиная с подрывов домов на Каширском шоссе».

«Как и тогда, сегодняшняя акция устрашения россиян станет поводом к максимальному «закручиванию гаек» в самой России», – передают в ГУР.

В управлении считают, что Кремль, скорее всего, обвинит в данной стрельбе Украину, чтобы «использовать расстрел собственных граждан как повод для еще более жестоких ударов по гражданской инфраструктуре и убийств гражданских украинцев».

«Сегодняшний удар по гражданской инфраструктуре Украины – это еще одно звено в эскалации», – говорится в заявлении разведки.

При этом в ГУР добавляют, что беспрепятственное передвижение группы боевиков с автоматами в центре Москвы, среди прочих доказательств, свидетельствуют о том, что «расстрел в «Крокус сети холл» был организован российскими спецслужбами».

«О подготовке теракта предупреждали и международные посольства», – подчеркивают в военной разведке.