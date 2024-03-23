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Бужинский: Живыми и здоровыми они во Францию не вернутся

Бужинский: Живыми и здоровыми они во Францию не вернутся

Некоторые эксперты высказали версию, что помимо политической цели Париж преследует и чисто утилитарную: чтобы французские солдаты на практике изучили, как ведут бой русские, и потом смогли поделиться на родине этим опытом.

Эту версию для «Свободной Прессы» прокомментировал руководитель Центра прикладных политико-военных исследований, генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

— Опыта они, может быть, в зоне СВО и наберутся. Только передать они его никому не смогут. Живыми и здоровыми они во Францию не вернутся, — говорит генерал. — Я понятия не имею, зачем они посылают в Украину 2000 человек. Это глупость, бессмыслица. Если они хотят, чтобы солдаты понюхали пороху — пусть в Африке это делают. Там от их действий, возможно, польза будет.

«А если они нас хотят напугать своим десантом в Украину — то они только свое собственное общество напугают, когда тела погибших начнут возвращаться. Если они появятся — их уничтожат, как приоритетную цель. Об этом и Путин сказал», – добавил он.

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