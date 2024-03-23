Ильхам Алиев выразил Путину соболезнования

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Москве. Об этом сообщает «Азертадж».

В соболезновании говорится:

Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко потрясен известием о чудовищном теракте, произошедшем в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Решительно осуждаю этот террористический акт и от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, всему народу России, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим.