Стрельба в «Крокус Сити Холл» в Москве, СМИ сообщают о множестве жертв (обновлено, видео) |
Эксперт: После войны в Украине НАТО сосредоточится на Южном Кавказе |
Гафарова и Симонян договорились обсудить диалог на парламентском уровне (обновлено) |
Россия заявила, что цель по «демилитаризации» Украины «выполнена» |
Решение ООН о священных книгах добавлено к резолюции ЮНЕСКО |
«Нет двойным стандартам!» Гневное обращение ОЗА к ЕС и США |
Гафарова прибыла в Женеву |
В Украине ждут нового наступления России |
Состоится встреча в Женеве спикеров парламентов Азербайджана и Армении  |
Главное Политика

В Париже состоялись переговоры между Азербайджаном и ЮНЕСКО (фото)

В Париже состоялись переговоры между Азербайджаном и ЮНЕСКО (фото)

Делегация, возглавляемая заместителем министра культуры Азербайджана Фаридом Джафаровым, провела в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже встречи с руководителями организации.

Согласно информации Минкультуры, на встречах, проведенных 21 марта с президентом Генеральной конференции ЮНЕСКО Симоной Микулеску и председателем Исполнительного совета Верой Лакулье, обсуждались вопросы деятельность Азербайджана по защите всемирного культурного наследия на национальном, региональном и международном уровнях.

На встречах было высоко оценено то, что Азербайджан пять раз проводил Всемирный форум межкультурного диалога (WIFD), и выражена поддержка VI Форума, который планируется провести 1-3 мая текущего года.

22 марта вопросы сотрудничества ЮНЕСКО-Азербайджан обсуждались на встречах с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэлой Рамос и заместителем генерального директора по приоритету Африки и международным связям Энтони Охеменг-Боамой.

Было подчеркнуто, что поддержка Азербайджаном африканских стран и развивающихся малых островных государств имеет большое значение. Также отмечена деятельность по восстановлению памятников истории и культуры на освобожденных территориях Азербайджана, а также действия в рамках механизмов ЮНЕСКО, связанные с культурным наследием Азербайджана, уничтоженным и разграбленным во время оккупации.

В ходе состоявшихся встреч были проведены обсуждения в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку.

Теги:
Из этой рубрики
В Париже состоялись переговоры между Азербайджаном и ЮНЕСКО (фото)
Политика

В Париже состоялись переговоры между Азербайджаном и ЮНЕСКО (фото)

2024/03/22, 21:39
Гафарова и Симонян договорились обсудить диалог на парламентском уровне (обновлено)
Политика

Гафарова и Симонян договорились обсудить диалог на парламентском уровне (обновлено)

2024/03/22, 20:08
Решение ООН о священных книгах добавлено к резолюции ЮНЕСКО
Политика

Решение ООН о священных книгах добавлено к резолюции ЮНЕСКО

2024/03/22, 19:01
Мишель: Мы не запуганы Россией
Политика

Мишель: Мы не запуганы Россией

2024/03/22, 18:44
Россия и Китай заблокировали в ООН призыв США по Газе
Политика

Россия и Китай заблокировали в ООН призыв США по Газе

2024/03/22, 18:16
"Нет двойным стандартам!" Гневное обращение ОЗА к ЕС и США
Политика

«Нет двойным стандартам!» Гневное обращение ОЗА к ЕС и США

2024/03/22, 18:00
Гафарова прибыла в Женеву
Политика

Гафарова прибыла в Женеву

2024/03/22, 17:14
Джевжет Йылмаз поздравил первого вице-президента Азербайджана
Политика

Джевжет Йылмаз поздравил первого вице-президента Азербайджана

2024/03/22, 16:32
Президент Турции поздравил Ильхама Алиева с праздником Новруз
Политика

Президент Турции поздравил Ильхама Алиева с праздником Новруз

2024/03/22, 16:02