Гафарова и Симонян договорились обсудить диалог на парламентском уровне (обновлено)

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20:08 Переговоры спикеров парламентов Азербайджана и Армении Сахибы Гафаровой и Алена Симоняна завершились.

На встрече были рассмотрены вопросы того, как парламенты двух стран могут поддержать мирный процесс на фоне продолжающихся мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Стороны договорились рассмотреть возможности диалога на парламентском уровне.

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18:48 В Женеве (Швейцария) проходит встреча спикера Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой и ее армянского коллеги Алена Симоняна. Об этом сообщает АПА.

Двусторонняя встреча проходит в рамках проходящей в Женеве 148-й ассамблеи Межпарламентского союза.

В ходе встречи, организованной по инициативе и при посредничестве Союза, ожидается обсуждение вопросов о том, в какой форме парламенты могут поддержать мирные переговоры, продолжающиеся между Азербайджаном и Арменией.