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Россия и Китай заблокировали в ООН призыв США по Газе

Россия и Китай заблокировали в ООН призыв США по Газе

Россия и Китай применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали представленный Соединенными Штатами проект ближневосточной резолюции, в которой «определяется настоятельная необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня», но нет соответствующего требования или призыва. За документ проголосовали 11 из 15 членов Совбеза.

Помимо России и Китая, против документа выступил Алжир. Гайана воздержалась. Свои голоса в поддержку отдали Великобритания, Мальта, Мозамбик, Республика Корея, Словения, США, Сьерра-Леоне, Франция, Швейцария, Эквадор и Япония.

Резолюция «определяет настоятельную необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня для защиты мирного населения всех сторон <…> и однозначно поддерживает международные дипломатические усилия, направленные на достижение такого прекращения огня в привязке к освобождению всех остающихся заложников». Документ отвергает действия, которые уменьшают территорию сектора Газа, в том числе путем официального или неофициального создания буферных зон, осуждает призывы к перемещению населения палестинского анклава и «отвергает любые попытки демографических или территориальных изменений» в нем. Кроме того, резолюция требует, чтобы радикальное движение «ХАМАС и прочие вооруженные группы немедленно предоставили гуманитарный доступ ко всем остающимся заложникам».

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