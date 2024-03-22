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На ВДНХ отметили Новруз

На ВДНХ отметили Новруз

В павильоне «Азербайджан» на ВДНХ состоятся праздничные гуляния по случаю праздника весны – Новруз байрамы.

Новруз празднуется в павильоне «Азербайджан» уже много лет, и этот год не стал исключением, сообщает «Азертадж». Гости ВДНХ смогут погрузиться в мир азербайджанского гостеприимства, поучаствовать в экскурсии, раскрывающей тайны обрядов и традиций этого старинного праздника, поучаствовать в мастер-классах по украшению национальных сладостей, которые подаются на стол в праздничные дни.

У посетителей павильона будет уникальный шанс пуститься в пляс под «Яллы», послушать песни из уст молодых исполнителей, испытать свою удачу в праздничных соревнованиях и викторинах с памятными призами и, конечно же, насладиться ароматным азербайджанским чаем с национальными сладостями в торговом зале павильона.

В честь праздника павильон «Азербайджан» совместно с Государственным агентством по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) организует для своих гостей дегустацию национальной продукции, произведенной в республике. В торговом зале павильона будут представлены образцы продукции лучших производителей сухофруктов и сладостей. Гости, в частности, смогут попробовать компоты из сезонных фруктов, продегустировать органическое вино из знаменитых виноградников Шамахи.

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