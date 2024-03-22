В Украине ждут нового наступления России

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Россия создает новую группировку войск более чем в 100 тысяч военных. Новое наступление враг может начать летом. Об этом сказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире телемарафона в пятницу, 22 марта.

«Российские планы нам до конца неизвестны. Только известны те данные, что у них есть, что они создают. Они создают группировки, более 100 тысяч. Не обязательно, что это будет наступление. Возможно, они будут пополнять свои подразделения, которые теряют боеспособность. Но такая вероятность есть, что к началу лета они могут иметь определенные силы для проведения соответствующих наступательных операций в одном из направлений», – сказал он.

По словам Павлюка, «это пока максимально тяжелые прогнозы, что такое наступление будет».

«Я думаю, мы все сделаем для того, чтобы максимально нанести урон противнику такой, который мы сейчас и делаем, чтобы все их ресурсы, которые они формируют, были вовлечены в то время в бой. Но мы готовимся к возможному разному развитию ситуации», – добавил генерал.