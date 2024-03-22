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Пашинян устраняет оппозиционеров

Пашинян устраняет оппозиционеров

Полиция задержала в Ереване двух оппозиционных деятелей, соавторов и ведущих программы «Имнемними» Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна, которые жестко критикуют действующую власть и премьер-министра Никола Пашиняна, сообщила ТАСС.

Как сообщил журналистам адвокат Самсоняна Рубен Меликян, оппозиционный деятель был задержан по обвинению в хулиганстве. Под этим обвинением, как пояснил адвокат, следствие имеет в виду лексику, используемую Самсоняном и Сагателяном в своей программе на платформе YouTube.

В местных соцсетях уже появились видеокадры, на которых силовики задерживают этих представителей оппозиции.

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