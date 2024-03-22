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Украина предупредила о риске потери ДнепроГЭС

Украина предупредила о риске потери ДнепроГЭС

Днепровская гидроэлектростанция, которая подверглась обстрелу сегодня ночью, 22 марта, остановила работу, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на главу «Укргидроэнерго» Игоря Сироту.

Эксперт заявил, что существует риск потерять станцию.

«ГЭС-2 в критическом состоянии, ГЭС-1 тоже сейчас не работает»,— сказал господин Сирота.

ДнепроГЭС состоит из двух зданий. ГЭС-1 находится на правом берегу Днепра, между основной и глухой плотинами, ГЭС-2 расположена на левом берегу.

Глава «Укргидроэнерго» уточнил, что в ГЭС-1 и ГЭС-2 были прямые попадания.

«Мы делаем все, чтобы поднимать затворы и отрабатывать воду, потому что, увы, через станцию мы не сможем прорабатывать эту воду»,— сказал он. Господин Сирота сообщил, что угрозы прорыва плотины нет.

ДнепроГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Украины. В год она вырабатывает 3905 млн кВт•ч. Об атаках на Днепровскую ГЭС ранее сообщалось в октябре и декабре 2022 года, а также в феврале 2023-го.

В ночь на 22 марта энергетическая инфраструктура в нескольких областях Украины подверглась массированным атакам. Повреждены объекты генерации и системы передачи и распределения электроэнергии в различных регионах страны. Украинская госкомпания «Укрэнерго» заявила, что это крупнейшая атака на энергосистему страны с начала военных действий.

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