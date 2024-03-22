Украина предупредила о риске потери ДнепроГЭС

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Днепровская гидроэлектростанция, которая подверглась обстрелу сегодня ночью, 22 марта, остановила работу, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на главу «Укргидроэнерго» Игоря Сироту.

Эксперт заявил, что существует риск потерять станцию.

«ГЭС-2 в критическом состоянии, ГЭС-1 тоже сейчас не работает»,— сказал господин Сирота.

ДнепроГЭС состоит из двух зданий. ГЭС-1 находится на правом берегу Днепра, между основной и глухой плотинами, ГЭС-2 расположена на левом берегу.

Глава «Укргидроэнерго» уточнил, что в ГЭС-1 и ГЭС-2 были прямые попадания.

«Мы делаем все, чтобы поднимать затворы и отрабатывать воду, потому что, увы, через станцию мы не сможем прорабатывать эту воду»,— сказал он. Господин Сирота сообщил, что угрозы прорыва плотины нет.

ДнепроГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Украины. В год она вырабатывает 3905 млн кВт•ч. Об атаках на Днепровскую ГЭС ранее сообщалось в октябре и декабре 2022 года, а также в феврале 2023-го.

В ночь на 22 марта энергетическая инфраструктура в нескольких областях Украины подверглась массированным атакам. Повреждены объекты генерации и системы передачи и распределения электроэнергии в различных регионах страны. Украинская госкомпания «Укрэнерго» заявила, что это крупнейшая атака на энергосистему страны с начала военных действий.