Макрон толкает Францию к открытому вооруженному столкновению с Россией

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Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину могут привести к открытому вооруженному столкновению с Россией. Такое мнение выразил лидер французской партии «Национальное объединение», депутат Европарламента Жордан Барделла в эфире радиостанции France info.

«Слова президента республики вызывают сильную тревогу и беспокойство у французов. Они могут привести к открытой войне с Россией», – сказал он.

По словам политика, у французского населения нет никакого интереса вступать в столкновение с ядерной державой, поэтому надо быть крайне осторожными в этом вопросе.

Барделла отметил, что позиция, которую в последние дни занимает Макрон относительно Украины, беспокоит не только многих французов, но также и оппозиционные партии.

Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран – участниц встречи заявили, что не планируют направлять войска на Украину и выступают против их участия в боевых действиях против России.