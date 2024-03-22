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Главное Мир

США не предоставит Польше контроль над ядерным оружием на ее территории

США не предоставит Польше контроль над ядерным оружием на ее территории

Польша не сможет распоряжаться ядерным оружием США в случае его размещения на территории республики в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. Такое мнение выразил глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью газете Rzeczpospolita.

«Будет иллюзией полагать, что можно одолжить ядерные силы и получить контроль над ними», – отметил министр. Он добавил, что страны Европы все еще полностью зависят от американских гарантий во всем, что касается ядерного оружия.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера в интервью тому же изданию ушел от ответа на вопрос журналиста, собирается ли Варшава заключить с Вашингтоном соглашение о размещении ядерного оружия на своей территории в рамках соответствующей программы НАТО Nuclear Sharing, отметив, что ядерный зонтик НАТО распространяется и на Польшу.

Прежде власти страны изъявляли такое желание. Тем не менее в сентябре 2023 года президент Польши Анджей Дуда заявил, что руководство страны пока не продвинулось в своем стремлении разместить в стране ядерное оружие.

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