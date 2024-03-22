США не предоставит Польше контроль над ядерным оружием на ее территории

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Польша не сможет распоряжаться ядерным оружием США в случае его размещения на территории республики в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. Такое мнение выразил глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью газете Rzeczpospolita.

«Будет иллюзией полагать, что можно одолжить ядерные силы и получить контроль над ними», – отметил министр. Он добавил, что страны Европы все еще полностью зависят от американских гарантий во всем, что касается ядерного оружия.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера в интервью тому же изданию ушел от ответа на вопрос журналиста, собирается ли Варшава заключить с Вашингтоном соглашение о размещении ядерного оружия на своей территории в рамках соответствующей программы НАТО Nuclear Sharing, отметив, что ядерный зонтик НАТО распространяется и на Польшу.

Прежде власти страны изъявляли такое желание. Тем не менее в сентябре 2023 года президент Польши Анджей Дуда заявил, что руководство страны пока не продвинулось в своем стремлении разместить в стране ядерное оружие.