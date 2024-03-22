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Главное Мир

Энтони Блинкен с визитом в Израиле

Энтони Блинкен с визитом в Израиле

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках ближневосточного турне прибыл в Израиль, сообщил портал Ynet.

В Тель-Авиве у него запланирована встреча с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, после чего он должен встретиться с членами израильского военного кабинета.

Ранее Блинкен посетил Саудовскую Аравию и Египет.

Как сообщала пресс-служба Госдепартамента, в ходе очередного ближневосточного турне госсекретарь намерен обсудить усилия для достижения соглашения о немедленном прекращении огня, предусматривающего освобождение всех оставшихся заложников, увеличение объема гуманитарной помощи сектору Газа, а также координацию в постконфликтный период.

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