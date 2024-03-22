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Главное Мир

МАГАТЭ бьет тревогу из-за бомбежек энергосистемы Украины

МАГАТЭ бьет тревогу из-за бомбежек энергосистемы Украины

Запорожская АЭС потеряла доступ к высоковольтной линии электропередачи мощностью 750 кВ «на фоне сообщений о военных действиях», сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Он также сообщил, что резервная линия электропередачи мощностью 330 кВ продолжает работать.

Ранее на ЗАЭС сообщили, что линия 750 кВ «Днепровская» отключилась утром 22 марта. При этом в администрации станции подчеркнули, что причины отключения линии и сроки восстановления им неизвестны.

В феврале-марте 2024 года станция больше трех недель уже оставалась без единственной резервной линии энергоснабжения, тогда отключалась линия 330 кВ «Ферросплавная».

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