Военное партнерство Британии, Австралии и Америки продолжится при любом президенте США

75 Просмотров

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в рамках военного партнерства AUKUS (США, Британия, Австралия) Лондон будет готов с любым американским президентом, кто победит на выборах в ноябре 2024 года, сообщает Sky News Australia.

«Я буду работать с кем бы то ни было, кто станет президентом. Я уверен, так же поступит правительство Австралии», – ответил он на вопрос, может ли как-либо сказаться на AUKUS возможное избрание Дональда Трампа президентом США.

Накануне министры обороны Австралии и Великобритании Ричард Марлес и Грант Шаппс подписали оборонное соглашение, которое должно помочь странам вместе реагировать на актуальные вызовы. Шаппс и Марлес подтвердили готовность продолжать сотрудничество по наращиванию потенциала, «в том числе в формате AUKUS».