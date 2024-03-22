В Одессе повреждены энергообъекты в результате взрывов

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В Одесской области поврежден в результате взрывов ряд энергообъектов, были введены графики отключений, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Повреждения получили и энергообъекты Одесской области. Из-за этого, по распоряжению «Укрэнерго», в Одессе частично происходят стабилизационные отключения. Сейчас обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения», — написал Кипер.

По его сообщению, в области проходят восстановительные работы.

Ранее глава областной военной администрации Ивано-Франковской области Светлана Онищук сообщила о повреждении объекта критической инфраструктуры. По ее информации, перебоев с электроснабжением в области нет, на месте взрывов работает служба по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что ночью Украину атаковала 151 воздушная цель, сообщал телеграмм-канал Minval.az со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Сбито 92 цели.

Из 63 «Шахедов» сбиты 55.

Из 45 крылатых ракет сбито 35.

Не сбит ни один из семи «Кинжалов».

Также в цели попали 22 зенитные ракеты С-300 и 12 «Искандеров».

Также Украина сбила две авиаракеты Х-59.