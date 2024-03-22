Очередная утечка информации из ВВС США

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Военнослужащий разведывательного подразделения Военно-воздушных сил (ВВС) США предположительно передал засекреченную информацию сторонникам американского ультраправого антиправительственного экстремистского движения, сообщает портал Axios.

Согласно данным следствия, бывший летчик Джейсон Грей поделился на платформе Discord изображением, которое «похоже, было секретным», со сторонниками движения Boogaloo. Указывается, что оно является «слабо организованным антиправительственным движением». Грею не предъявлено обвинений в утечке секретных документов, а опубликованное им изображение, как полагают, не получило широкого распространения, поясняет Axios. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов обнаружили на телефоне и компьютере Грея более 600 фотографий и видеозаписей, на которых дети подвергаются сексуальному насилию, говорится также в публикации. Axios сообщает, что Грей признал себя виновным в распространении детской порнографии. Подчеркивается, что в обмен на это признание правительство согласилось не предъявлять ему обвинений за распространение секретной информации.

В начале марта свою вину признал другой военнослужащий ВВС США, обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона. Рядовой первого класса ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Даглас Тейшейра был арестован 13 апреля 2023 года. Как сообщали американские СМИ, он возглавлял группу Thug Shaker Central на онлайн-платформе Discord. 4 апреля 2023 года Минюст США выдвинул против Тейшейры обвинения в несанкционированном изъятии засекреченных документов и оборонных материалов, в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне. В мае суд постановил оставить его под стражей без права выхода под залог до начала разбирательства по существу. 4 марта 2024 года Тейшейра согласился на тюремное заключение на 16 лет.