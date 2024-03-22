Состоится встреча в Женеве спикеров парламентов Азербайджана и Армении  |
Орбан заявил, что Запад может отправить войска в Украину через 2-3 месяца |
США озвучили неожиданный призыв к Украине: остановите удары |
Россия нанесла массированные удары по всей Украине: видео |
Хикмет Гаджиев: Азербайджан может стать мостом между Глобальными севером и югом |
Что произойдет на Южном Кавказе после 5 апреля? |
Хикмет Гаджиев: Отношения с Китаем будут только расширяться в будущем |
США заявили, что не стоят за смещением Имрана Хана с поста премьера Пакистана |
Пашинян: Возвращая четыре приграничных села Азербайджану, Армения получает госграницу |
Главное Мир

Очередная утечка информации из ВВС США

Очередная утечка информации из ВВС США

Военнослужащий разведывательного подразделения Военно-воздушных сил (ВВС) США предположительно передал засекреченную информацию сторонникам американского ультраправого антиправительственного экстремистского движения, сообщает портал Axios.

Согласно данным следствия, бывший летчик Джейсон Грей поделился на платформе Discord изображением, которое «похоже, было секретным», со сторонниками движения Boogaloo. Указывается, что оно является «слабо организованным антиправительственным движением». Грею не предъявлено обвинений в утечке секретных документов, а опубликованное им изображение, как полагают, не получило широкого распространения, поясняет Axios. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов обнаружили на телефоне и компьютере Грея более 600 фотографий и видеозаписей, на которых дети подвергаются сексуальному насилию, говорится также в публикации. Axios сообщает, что Грей признал себя виновным в распространении детской порнографии. Подчеркивается, что в обмен на это признание правительство согласилось не предъявлять ему обвинений за распространение секретной информации.

В начале марта свою вину признал другой военнослужащий ВВС США, обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона. Рядовой первого класса ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Даглас Тейшейра был арестован 13 апреля 2023 года. Как сообщали американские СМИ, он возглавлял группу Thug Shaker Central на онлайн-платформе Discord. 4 апреля 2023 года Минюст США выдвинул против Тейшейры обвинения в несанкционированном изъятии засекреченных документов и оборонных материалов, в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне. В мае суд постановил оставить его под стражей без права выхода под залог до начала разбирательства по существу. 4 марта 2024 года Тейшейра согласился на тюремное заключение на 16 лет.

Теги:
Из этой рубрики
Адмирал Роб Бауэр: Североатлантический альянс готов к конфликту с Россией
Мир

Адмирал Роб Бауэр: Североатлантический альянс готов к конфликту с Россией

2024/03/22, 15:41
Бундесвер против замораживания войны в Украине
Мир

Бундесвер против замораживания войны в Украине

2024/03/22, 15:32
Германия и Франция собираются разработать новый танк MGCS
Мир

Германия и Франция собираются разработать новый танк MGCS

2024/03/22, 15:12
Украина предупредила о риске потери ДнепроГЭС
Мир

Украина предупредила о риске потери ДнепроГЭС

2024/03/22, 14:50
Армия Нигера понесла потери
Мир

Армия Нигера понесла потери

2024/03/22, 14:45
Макрон толкает Францию к открытому вооруженному столкновению с Россией
Мир

Макрон толкает Францию к открытому вооруженному столкновению с Россией

2024/03/22, 14:32
Песков: Россия находится в состоянии войны
Мир

Песков: Россия находится в состоянии войны

2024/03/22, 14:20
Евросоюз торопится определиться с финансированием расходов на оборону
Мир

Евросоюз торопится определиться с финансированием расходов на оборону

2024/03/22, 14:12
Больше всего туристов в Турцию едут из России и Ирана
Мир

Больше всего туристов в Турцию едут из России и Ирана

2024/03/22, 14:00