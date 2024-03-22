В Шамкире мужчина нанес ножевые ранения бывшей жене и ее родителям.
Инцидент был зарегистрирован в селе Дуярли Шамкирского района, передает АПА.
Ильхам Гусейнов (1972 г.р), Нубар Ганбарли (1995 г.р) и Шарафат Гусейнова (1976 г.р) были госпитализированы с колото-резаными ранами.
Им своевременно была оказана медицинская помощь.
Сообщается, что состояние Ильхама Гусейнова тяжелое.
Как сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов, виновником происшествия является Сахиб Гейдаров, 1991 года рождения.
Он был задержан сотрудниками полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.