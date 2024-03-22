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Главное Общество

В Шамкире мужчина нанес ножевые ранения бывшей жене и ее родителям

В Шамкире мужчина нанес ножевые ранения бывшей жене и ее родителям

В Шамкире мужчина нанес ножевые ранения бывшей жене и ее родителям.

Инцидент был зарегистрирован в селе Дуярли Шамкирского района, передает АПА.

Ильхам Гусейнов (1972 г.р), Нубар Ганбарли (1995 г.р) и Шарафат Гусейнова (1976 г.р) были госпитализированы с колото-резаными ранами.

Им своевременно была оказана медицинская помощь.

Сообщается, что состояние Ильхама Гусейнова тяжелое.

Как сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов, виновником происшествия является Сахиб Гейдаров, 1991 года рождения.

Он был задержан сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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