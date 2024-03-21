Международные резервы РФ за неделю выросли на $3,1 млрд

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Международные резервы РФ на 15 марта 2024 года составили $594,3 млрд, увеличившись за неделю на $3,1 млрд, говорится в материалах Банка России.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 15 марта 2024 года составили $594,3 млрд, увеличившись за неделю на $3,1 млрд, или на 0,5%, преимущественно под воздействием положительной переоценки», – отмечается в материалах.

По данным на 8 марта, объем резервов составлял $591,2 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.