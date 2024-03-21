WSJ: РФ будет готова к новой войне через несколько лет, Европе понадобятся десятилетия

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Война в Украине и споры с США выявили пробелы в военном потенциале Европы, на устранение которых понадобятся годы, даже если правительства сделают военные расходы политическим приоритетом.

Как пишет The Wall Street Journal, достижение необходимого уровня военных расходов скорее всего заставило бы европейских членов НАТО начать отменять значительное увеличение социальных расходов после холодной войны.

Как пишет издание, согласно анализу экспертов, Европе понадобится не менее 20 лет, чтобы создать силу, способную противостоять российскому вторжению в Литву и прилегающие части Польши без участия США. В то же время Россия может восстановить силы для новой войны значительно быстрее.

«Хотя в Украине было уничтожено огромное количество российской техники, многие европейские чиновники говорят, что Москва может восстановить свою армию в течение нескольких лет после окончания войны. Между тем НАТО исчерпало собственные запасы оружия, чтобы удерживать Украину в вооружении. Поскольку армии нужны годы, чтобы планировать, снаряжать и тренировать силы, европейские правительства сталкиваются с немедленными и жесткими компромиссами по расходам», – пишет издание.

По мнению многих экспертов, европейские расходы на оборону должны достичь 3% ВВП, чтобы обойтись без помощи США.

Согласно недавнему исследованию немецкого Института экономических исследований Ifo, большинство европейских стран могут достичь 2% военных расходов, сократив другие государственные расходы менее чем на 1 процентный пункт. Но достижение 3% означало бы перенаправить уже несколько процентных пунктов государственных расходов на оборону.

Ifo подсчитал, что хотя военные расходы европейских стран НАТО вернулись к уровню 1991 года на основе цен 2023 года, социальные расходы выросли более чем вдвое за этот период и поглотили половину государственных расходов. И это фискальное давление сделало Европу зависимой от Вашингтона в отношении жизненно важного военного потенциала.

И сейчас европейские военные планировщики неофициально пытаются рассматривать вопрос о том, как НАТО может действовать без высокого уровня поддержки США, отмечает издание.