ГА ООН приняла первую резолюцию о регулировании искусственного интеллекта

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Генеральная Ассамблея (ГА) ООН единогласно проголосовала за принятие представленной Соединенными Штатами в соавторстве с более чем 100 странами резолюции, направленной на регулирование и обеспечение безопасности сферы искусственного интеллекта (ИИ), передает ТАСС.

За принятие документа выступили все 193 государства ГА ООН. Среди его соавторов Бразилия, Великобритания, Германия, Израиль, Испания, Китай, ОАЭ, Турция, Узбекистан, Словакия, Словения, Эстония.

«Резолюция, которую мы только что приняли, отражает нашу общую ответственность и коллективную судьбу. Она закладывает основу для систем ИИ, которые касаются всех. Эта резолюция в том числе подтверждает, что мы должны сосредоточиться на наращивании нашего потенциала и сократить цифровой разрыв в странах и между ними, чтобы все могли пользоваться преимуществами ИИ. В ней подчеркивается, что никто не должен использовать ИИ, чтобы подрывать мир или подавлять права человека. Документ призывает всех создателей этой технологии ответственно подходить к разработке и запуску новых возможностей и искоренять проявления предвзятости и дискриминации в системах ИИ. В ней также подчеркивается, что инновации и регулирование – это не взаимоисключающие понятия, а скорее взаимодополняющие», – сказала журналистам после голосования постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Резолюция состоит из 13 пунктов, в первом из них содержится призыв «преодолеть разрыв в сфере искусственного интеллекта и иных цифровых технологий между странами и в них». Кроме того, ГА ООН призывает государства и другие заинтересованные стороны сотрудничать и «помогать развивающимся странам» обеспечивать равный и справедливый доступ к преимуществам цифровой трансформации и безопасных систем ИИ.