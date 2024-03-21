Шольц заявил, что доходы от замороженных активов РФ никому не принадлежат

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что доходы от замороженных в Европе российских активов никому не принадлежат, а поэтому их можно использовать для закупки боеприпасов для Киева. Такую оценку он высказал в Брюсселе по прибытии на саммит ЕС, передает ТАСС.

«Речь идет о доходах <…>, которые никому не принадлежат, а потому могут использоваться Европейским союзом. На мой взгляд, они в первую очередь должны использоваться для возможности приобретения оружия, боеприпасов, в которых Украина нуждается для своей обороны», – сказал Шольц.

«Для меня важно, чтобы мы придали этому использованию ясное направление, а именно, [использовали] для поддержки – закупки боеприпасов, например», – сказал Шольц. Он выразил удовлетворение тем, что страны ЕС договорились не только расширить производство боеприпасов в самой Европе, но и закупать их на мировых рынках.