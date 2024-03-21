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Шольц заявил, что доходы от замороженных активов РФ никому не принадлежат

Шольц заявил, что доходы от замороженных активов РФ никому не принадлежат

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что доходы от замороженных в Европе российских активов никому не принадлежат, а поэтому их можно использовать для закупки боеприпасов для Киева. Такую оценку он высказал в Брюсселе по прибытии на саммит ЕС, передает ТАСС.

«Речь идет о доходах <…>, которые никому не принадлежат, а потому могут использоваться Европейским союзом. На мой взгляд, они в первую очередь должны использоваться для возможности приобретения оружия, боеприпасов, в которых Украина нуждается для своей обороны», – сказал Шольц.

«Для меня важно, чтобы мы придали этому использованию ясное направление, а именно, [использовали] для поддержки – закупки боеприпасов, например», – сказал Шольц. Он выразил удовлетворение тем, что страны ЕС договорились не только расширить производство боеприпасов в самой Европе, но и закупать их на мировых рынках.

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