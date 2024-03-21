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Карасин: «Никого более проармянского, чем Россия, Еревану не найти»

Карасин: "Никого более проармянского, чем Россия, Еревану не найти"

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что Запад пытается оторвать Армению от России, настраивая местные элиты против Москвы, передает news.am.

При этом сенатор обратил внимание, что на самом деле кроме России в мире нет стран, которые готовы учитывать армянские интересы.

«Никого более проармянского, чем Россия, Еревану не найти. Причин для этого множество – от истории и кровных связей до приоритетов региональной безопасности. Настало время серьёзно призадуматься», – сказал он.

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