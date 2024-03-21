Россия столкнулась с угрозой дефицита бензина

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Российская нефтеперерабатывающая отрасль столкнулась с серьезными вызовами, которые к лету могут привести к дефициту бензина в стране. Об этом предупредил в своей колонке для журнала Forbes замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов (ИЭФ) Сергей Кондратьев.

По его словам, санкции осложняют проведение ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах из-за нехватки иностранного оборудования и комплектующих. К тому же участившиеся атаки беспилотников увеличивают число повреждений на предприятиях.

«Совокупная мощность российских НПЗ составляет 340 млн тонн нефти в год. Но из-за проблем с ремонтом и модернизацией уже к лету стране грозит дефицит бензина на внутреннем рынке», — пишет Кондратьев.