В счетной палате Франции заявили о необходимости беспрецедентной экономии

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В отчете счётной палате Франции сочли тревожным состояние государственных финансов республики, а прогнозы Минфина – слишком оптимистичными, отметив, что для сокращения бюджетного дефицита до 3% ВВП к 2027 году потребуется сэкономить 50 миллиардов евро.

Согласно отчёту счетной палаты, опубликованному в четверг, возвращение к 3% бюджетного дефицита, которое Минфин планирует осуществить к 2027 году, потребует сэкономить около 50 миллиардов евро между 2025 и 2027 годом, передает РИА Новости.

«Это абсолютно беспрецедентные в современной истории усилия», – говорится в отчёте.