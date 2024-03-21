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Джейхун Байрамов обсудил с британским министром СОР29

Джейхун Байрамов обсудил с британским министром СОР29

21 марта 2024 года в рамках участия в Саммите по ядерной энергетике в Брюсселе министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным министром по атомной энергии и альтернативной энергетике Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Эндрю Боуи, сообщили в МИД.

В ходе встречи были обсуждены вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности, различные направления сотрудничества между двумя странами в этом направлении, а также мероприятия и проекты в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

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