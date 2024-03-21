Байрамов: Азербайджан и МАГАТЭ работают над применением ядерных технологий в борьбе с минной угрозой

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21 марта 2024 года в рамках рабочего визита в Бельгию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие и выступил на первом Саммите по ядерной энергетике, сообщили в МИД.

В ходе выступления были затронуты вопросы сотрудничества нашей страны с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), а также изложена позиция нашей страны по теме мероприятия.

Джейхун Байрамов отметил в своем выступлении, что Азербайджан и МАГАТЭ работают над применением ядерных технологий в борьбе с минной угрозой.