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Гаджиев: Азербайджан может наладить с помощью Китая производство электромобилей

Гаджиев: Азербайджан может наладить с помощью Китая производство электромобилей

Взятый Азербайджаном ориентир на зеленый рост и цифровизацию станут хорошим местом совместного приложения сил для двух стран.

Как передает Report, об этом в интервью китайскому телеканалу China Global Television Network (CGTN) заявил помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Китайские компании инвестируют в ненефтяной сектор экономики Азербайджана, что с благодарностью воспринимается нами, так как способствует диверсификации экономики. Это, в частности, производство строительных материалов, нефтехимической продукции, где хорошо представлены китайские компании,» – отметил Х.Гаджиев.

Примером такого сотрудничества в сфере зеленой энергетики может быть совместная работа компании ACWApower c китайскими партнерами, подчеркнул Гаджиев, отметив, что китайская продукция и строители задействованы при реализации проектов солнечных и ветровых станций в Азербайджане.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить Китай с его достижениями в зеленом переходе. Пока другие только обсуждают, Китай демонстрирует практические результаты в этом на национальном и глобальном уровнях, а также делится своими достижениями с другими. В частности с нами, у нас два примера таких важных проектов, которые базируются на китайских технологиях», – отметил он.

По словам Гаджиева, подобные проекты обсуждались и в ходе его нынешнего визита. Например, создание в Азербайджане с помощью китайских партнеров производственных мощностей для сектора возобновляемой энергии, налаживание в стране линии производства электромобилей.

«Вы сегодня можете видеть китайские электромобили на улицах в Баку. В целом этот сегмент автопрома хорошо развит в Китае», – подчеркнул помощник президента.

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