МИД Азербайджана призвал премьер-министра Франции прекратить провокационные заявления

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Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде выразил отношение к заявлениям, сделанным премьер-министром Франции Габриэлем Атталем на встрече с армянской общиной, сообщает пресс-служба МИД.

Айхан Гаджизаде отметил, что азербайджанская сторона решительно осуждает необоснованные утверждения, с которыми выступил 20 марта 2024 года премьер-министр Французской Республики Габриэль Атталь в ходе ежегодного мероприятия Координационного совета армянских организаций Франции, в которых он в одностороннем порядке защищает необоснованные претензии Армении.

«Напоминаем премьер-министру Франции, который осудил антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджаном против остатков армянских вооруженных сил, дислоцированных на суверенных территориях Азербайджана, и обвинил Азербайджан в том, что он якобы оккупировал территории Армении, что мероприятия, проведенные азербайджанской стороной, полностью соответствуют нормам и принципам международного права, а также резолюциям по прошлому армяно-азербайджанскому конфликту, принятым Советом Безопасности ООН, постоянным членом которого является Франция. Абсурдно то, что Франция, которая не выступающая против продолжавшейся почти 30 лет армянской агрессии и оккупации азербайджанских территорий, а также против того, что Армения всё ещё удерживает под оккупацией 8 сел Азербайджана, без каких-либо оснований обвиняет Азербайджан в применении силы. Еще раз призываем французскую сторону извлечь уроки из истории Франции, не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и прекратить подобные провокационные заявления», – отметил пресс-секретарь МИД.