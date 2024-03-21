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В Джалилабаде задержаны наркокурьеры, сбывавшие иранские наркотики

В Джалилабаде задержаны наркокурьеры, сбывавшие иранские наркотики

В Джалилабаде задержаны наркокурьеры, сбывавшие наркотики, ввезенные из Ирана, сообщили в пресс-службе МВД.

На основе поступившей информации сотрудниками отдела полиции Джалилабадского района были задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков жители района Искендер Зульфугаров и Гусейн Меликзаде.

У них было обнаружено 11 кг героина, марихуаны, метамфетамина и 100 упаковок таблеток метадона.

Было установлено, что Зульфугаров и Меликзаде сбывали наркотики, ввезенные в страну из Ирана. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения в виде ареста.

По факту продолжается расследование.

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