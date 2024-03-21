Хикмет Гаджиев: Отношения с Китаем будут только расширяться в будущем

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Отношения между Китаем и Азербайджаном с самого начала его независимости всегда были хорошими и дальше будут идти только по нарастающей. Азербайджан твердо намерен развивать сотрудничество с Китаем во всех сферах.

Об этом в интервью китайскому телеканалу China Global Television Network (CGTN) заявил помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Прежде всего, политические отношения между двумя странами всегда были на высоте, характеризовались взаимопониманием и диалогом, особенно учитывая поддержку азербайджанской стороной политики «одного Китая», отметил он.

Что касается экономических отношений, по словам Х. Гаджиева, сотрудничество с Китаем и активное участие китайских компаний являются частью истории успеха Азербайджана.

«Азербайджан определил одними из своих национальных приоритетов зеленый рост и цифровую трансформацию. В Баку в этом году пройдет COP29. Средний коридор приобретает дополнительную значимость. Также во многих других сферах, включая культурную, гуманитарную и взаимодействие в международных институтах, взгляды и видение Китая и Азербайджана совпадают. Основываясь на традиционных связях, доброжелательных отношениях и дружбе, мы ждем продолжения этого сотрудничества», – сказал он.

Говоря о результатах своего визита в Китай, помощник президента подчеркнул, что это еще больше дает уверенность в продолжении и расширении двусторонний отношений.

«Я благодарен нашим китайским партнерам, что намерения Азербайджана развивать сотрудничество находит такой же отклик со стороны Китая», – отметил он.