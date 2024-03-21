Озвучено количество человек с синдромом Дауна в Азербайджане

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В настоящее время в Азербайджане зарегистрированы около 1800 человек с синдромом Дауна., сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В ведомстве отметили, что в реабилитационных центрах Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации оказываются реабилитационные услуги лицам с синдромом Дауна.

В центрах гражданам с синдромом Дауна оказываются стационарные и амбулаторные услуги, а также услуги телереабилитации и мобильной реабилитации.

Раз в неделю они могут воспользоваться услугами иппотерапии – методом реабилитации посредством лечебной верховой езды.