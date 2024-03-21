Министры Пакистана отказались от получения зарплаты

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Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и министры федерального правительства добровольно отказались от получения зарплат и льгот в рамках введенных Кабмином мер жесткой экономии, направленных на сокращение государственных расходов, сообщает газета Pakistan Today.

Ранее на этой неделе президент Пакистана Асиф Али Зардари также отказался от получения зарплаты и льгот, заявив, что «решил не перегружать национальную казну положенными по должности выплатами от государства».

Введение мер по экономии госрасходов стало одним из первых шагов нового пакистанского федерального правительства во главе с Шарифом, сформированного после состоявшихся в феврале парламентских выборов.

В понедельник Кабмин в целях экономии госбюджета ограничил поездки за границу министров и государственных чиновников, а также ввел новые правила их пребывания за рубежом. В соответствии с ними федеральные и государственные министры, их советники и помощники обязаны выезжать за границу не больше трех раз в год и только с разрешения правительственного комитета, обеспечивающего жесткую экономию национального бюджета, а также от МИД и МВД. В зарубежных поездках им запрещается останавливаться в пятизвездочных гостиницах. Пакистанским посольствам за рубежом рекомендовано как можно шире задействовать дипломатов в международных форумах и мероприятиях, что должно способствовать сокращению выезда для участия в них министров и чиновников ведомств.