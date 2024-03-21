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В Копенгагене обсудят приоритеты по следующей конференции ООН по изменению климата COP29

В Копенгагене обсудят приоритеты по следующей конференции ООН по изменению климата COP29

Президент COP28 Султан Аль-Джабер обсудит на сегодняшней встрече министров экологии в Копенгагене шаги в области борьбы с климатическими изменениями в контексте предстоящего СОР29.

Об этом говорится на официальной странице COP28 в социальной сети «Х».

«Султан Аль Джабер возглавит делегацию COP28 на копенгагенской встрече министров окружающей среды. Вместе они обсудят достигнутый прогресс и дальнейшие амбициозные климатические действия на основе консенсуса ОАЭ и совместно с тройкой председателей COP (ОАЭ, Азербайджана и Бразилии) на пути к COP29», – говорится в сообщении.

Лидеры и министры по вопросам климата соберутся 21 марта на первую крупную встречу после COP28 в декабре прошлого года, чтобы обсудить ожидания и приоритеты для следующей конференции ООН по изменению климата в Азербайджане.

Встрече, которая пройдет под председательством президента COP28 Султана Аль-Джабера, а также назначенного президента COP29 Мухтара Бабаева и министра по сотрудничеству в целях развития и глобальной климатической политике Дании Дана Йоргенсена.

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