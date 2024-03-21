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АПБА утвердил санитарные нормы и правила в применении пищевых добавок

АПБА утвердил санитарные нормы и правила в применении пищевых добавок

Коллегия Агентства продовольственной безопасности (АПБА) утвердила санитарные нормы и правила в применении пищевых добавок.

Как  сообщили в пресс-службе АПБА, документ разработан в целях охраны здоровья населения, защиты интересов и прав потребителей.

Правила устанавливают перечень пищевых добавок, допустимых к применению в пищевой промышленности, условия их использования в пищевых продуктах, пищевых ферментах и вкусоароматических веществах, а также требования к их маркировке.

В агентстве уточнили, что данные правила не распространяются на технологические вспомогательные вещества, а также вещества, используемые для защиты растений и овощной продукции. Правила также не распространяются на вещества, добавляемые в качестве питательных веществ в пищевую продукцию, используемые для очистки питьевой воды, вкусоароматические вещества и пищевые ферменты.

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