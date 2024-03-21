Польша подняла в воздух самолеты из-за активности дальней авиации РФ

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Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты в связи с якобы наблюдаемой ими активностью дальней авиации РФ, сообщает «ТАСС» со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши.

«Информируем о том, что Оперативное командование вооруженных сил наблюдает этой ночью усиленную активность дальней авиации Российской Федерации Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», – говорится в сообщении.