Ассанжу могут позволить признать вину по смягченному обвинению

85 Просмотров

Министерство юстиции США рассматривает вопрос предоставления возможности основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу признать себя виновным в ненадлежащем обращении с секретной информацией по смягченному обвинению. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, такой шаг открывает возможность заключения сделки, которая положит конец затянувшейся юридической саге, вызванной одной из крупнейших в истории США утечек секретных разведданных.

В последние месяцы представители Министерства юстиции и адвокаты Ассанжа провели предварительные переговоры о том, как может выглядеть сделка о признании вины. Ассанж провел за решеткой около пяти лет, а американские прокуроры столкнулись с тем, что он отсидит гораздо больше, даже если его осудят в США.

При этом издание отмечает, что переговоры находятся в подвешенном состоянии, и они вовсе могут сойти на нет.

В феврале в Высоком суде Лондона прошли двухдневные слушания, на которых рассматривалась апелляция Ассанжа на его экстрадицию.

Ожидается, что Высокий суд Лондона вынесет вердикт до конца марта.