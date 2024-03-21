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Олафа Шольца заподозрили в раскрытии гостайны

Олафа Шольца заподозрили в раскрытии гостайны

Член бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Крафт заподозрил федерального канцлера Германии Олафа Шольца в раскрытии гостайны. Об этом говорится в обращении депутата к правительству ФРГ, сообщает Lenta.ru.

«Может ли федеральное правительство исключить, что канцлер Олаф Шольц осуществил разглашение сведений, являющихся государственной тайной,  и какую позицию в этом отношении заняло федеральное правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии?» — спросил Крафт, задав также вопрос, раскрывал ли Шольц данные НАТО и Германии, находящиеся под грифами «секретно», «совершенно секретно», «конфидециально» и «только для официального использования».

В своем парламентском запросе депутат ссылается на публикацию немецкого издания Der Westen от 1 марта, автор которого сообщил о публичной критике федерального канцлера после его отказа поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. «То, что делают британцы и французы в плане контроля целей и их сопровождения, не может быть сделано в Германии», — цитируется в статье заявление Шольца, сделанное 26 февраля.

Der Westen подчеркивает, что, по мнению Лондона, информация о присутствии британских военных является объектом гостайны, так как ни британцы, ни французы «никогда публично не подтверждали, что их солдаты участвуют в выборе военных целей». Так, издание цитирует слова главы комитета по иностранным делам парламента Великобритании Алисии Керн, которая назвала комментарии Шольца «неправильными, безответственными и пощечиной союзникам».

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