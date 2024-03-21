Южная Корея и США провели учения по боям в городской среде

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Военные США и Южной Кореи провели учения по отработке навыков ведения боя в городской среде на тренировочном полигоне, передает «ТАСС».

В учениях приняли участие 400 человек, были задействованы танки, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Полигон расположен рядом с городом Пхаджу на южнокорейско-пограничной территории. В ходе учений союзники отрабатывали тактику обороны в случае внезапной атаки, а также проводили наступательные операции в условиях городской застройки. Военнослужащие также улучшали навыки боя в подземных сооружениях, учитывая конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Учения, продолжающиеся пять дней, завершатся 22 марта.