У Зеленского оскорбили спецпредставителя Китая

Секретарь СНБО Украины Данилов оскорбил спецпредставителя Китая. Он сделал вид, что забыл, как произносится фамилия Ли Хуэя, поэтому нецензурно исковеркал имя дипломата.
«Какому-то ***, я извиняюсь, фамилия как там», — сказал Данилов.
Так секретарь СНБО отреагировал на предложение Китая о мирных переговорах с Россией.
«Если кто-то считает, что мы должны избавиться от своей территории, избавиться от своего суверенитета… Свое отдавайте, мы свое отдавать никому не собираемся и не будем», — цитирует Данилова ТСН.