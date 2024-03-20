У Зеленского оскорбили спецпредставителя Китая

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Секретарь СНБО Украины Данилов оскорбил спецпредставителя Китая. Он сделал вид, что забыл, как произносится фамилия Ли Хуэя, поэтому нецензурно исковеркал имя дипломата.

«Какому-то ***, я извиняюсь, фамилия как там», — сказал Данилов.

Так секретарь СНБО отреагировал на предложение Китая о мирных переговорах с Россией.

«Если кто-то считает, что мы должны избавиться от своей территории, избавиться от своего суверенитета… Свое отдавайте, мы свое отдавать никому не собираемся и не будем», — цитирует Данилова ТСН.