США заявили, что не стоят за смещением Имрана Хана с поста премьера Пакистана |
Пашинян: Возвращая четыре приграничных села Азербайджану, Армения получает госграницу |
Хикмет Гаджиев показал обновленную карту ООН по Азербайджану |
Путин отреагировал на масштабные удары ВСУ по Белгороду: У нас есть «свои планы» |
Кремль: Несогласие Баку на миссию ЕС в Армении может поставить под сомнение ее эффективность |
США и Турция договорились по антироссийским санкциям |
Парламент Армении ратифицировал соглашение о статусе миссии ЕС |
Дуда рассказал, когда Россия атакует страну НАТО |
Умеров коснулся деталей юбилейного «Рамштайна» |
Главное Мир

Россия разбомбила село в Белгородской области

Россия разбомбила село в Белгородской области

Российская армия нанесла авиаудары по селу Козинка в Белгородской области, куда прорвались проукраинские диверсанты. Это позволяют увидеть снимки территории, сообщает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

«На видео показаны массированные российские авиаудары по… России, — говорит он. — Хотя враждебные режиму силы захватили лишь одну улицу в маленьком селе Козинка Белгородской области, Путин ответил жестокой силой, например, многочисленными планирующими авиабомбами ФАБ-500 с истребителей-бомбардировщиков».

Российское село Козинка находится возле границы с Украиной. Там уже несколько дней идут бои между российскими войсками и добровольческими формированиями россиян (о своем участии в операции сообщили легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и «Сибирский батальон»).

Теги:
Из этой рубрики
США заявили, что не стоят за смещением Имрана Хана с поста премьера Пакистана
Мир

США заявили, что не стоят за смещением Имрана Хана с поста премьера Пакистана

2024/03/20, 21:50
Анкара заявила, что ждет, когда у ЕС снова появится воля вести переговоры о членстве
Мир

Анкара заявила, что ждет, когда у ЕС снова появится воля вести переговоры о членстве

2024/03/20, 21:23
Великобритания отвергла планы воевать в Украине
Мир

Великобритания отвергла планы воевать в Украине

2024/03/20, 21:12
Сикорский: В Украине уже находятся войска из западных стран
Мир

Сикорский: В Украине уже находятся войска из западных стран

2024/03/20, 20:55
Россия разбомбила село в Белгородской области
Мир

Россия разбомбила село в Белгородской области

2024/03/20, 20:51
Украина начала производство ракет с дальностью более 640 километров
Мир

Украина начала производство ракет с дальностью более 640 километров

2024/03/20, 19:59
Казахстан ловчит. Но долго ли сможет?
Мир

Казахстан ловчит. Но долго ли сможет?

2024/03/20, 19:47
В Париже заявили, что Макрон не в том положении, чтобы угрожать России
Мир

В Париже заявили, что Макрон не в том положении, чтобы угрожать России

2024/03/20, 17:58
Еврокомиссия утвердила использование доходов от российских активов
Мир

Еврокомиссия утвердила использование доходов от российских активов

2024/03/20, 17:39