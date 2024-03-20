Россия разбомбила село в Белгородской области

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Российская армия нанесла авиаудары по селу Козинка в Белгородской области, куда прорвались проукраинские диверсанты. Это позволяют увидеть снимки территории, сообщает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

«На видео показаны массированные российские авиаудары по… России, — говорит он. — Хотя враждебные режиму силы захватили лишь одну улицу в маленьком селе Козинка Белгородской области, Путин ответил жестокой силой, например, многочисленными планирующими авиабомбами ФАБ-500 с истребителей-бомбардировщиков».

Российское село Козинка находится возле границы с Украиной. Там уже несколько дней идут бои между российскими войсками и добровольческими формированиями россиян (о своем участии в операции сообщили легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и «Сибирский батальон»).