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Еврокомиссия утвердила использование доходов от российских активов

Еврокомиссия утвердила использование доходов от российских активов

Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложения по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает ТАСС.

В ходе брифинга Домбровскис сообщил о принятии подготовленных совместно с главой евродипломатии Жозепом Боррелем предложений об использовании доходов от активов России. Теперь вопрос отправится на рассмотрение глав стран-членов ЕС в ходе саммита объединения 21-22 марта.

«Наше предложение позволит перенаправить значительные непредвиденные доходы (..) на сумму до 3 миллиардов евро в год», — заявил замглавы ЕК. Он сообщил, что ЕС скоординировал действия со странами G7, в частности, США, Канадой, Великобританией и Японией. Также отмечается, что речь идет не о конфискации замороженных активов, а о направлении Украине полученной с них прибыли.

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