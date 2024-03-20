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Москва обвинила Пашиняна в запугивании армян

Москва обвинила Пашиняна в запугивании армян

Вряд ли запугивание собственного населения — лучший способ достижения устраивающего Армению результата. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями приграничного села в Тавуше заявил о новой войне «до конца недели», если армянская сторона откажется обсуждать вопросы делимитации и демаркации с Азербайджаном, возможно, предполагающие и территориальные уступки.

«Необходимо решать эти вопросы в спокойной, конструктивной манере, механизм для этого есть – это комиссия по делимитации армяно-азербайджанской границы. Мы готовы помогать этой работе с учетом нашего опыта, работа должна вестись в рамках этой структуры на основе вышеперечисленных принципов», – сказала Захарова (цитата по ереванскому «Спутнику»).

По ее словам, то, что озвучил премьер Армении, никоим образом не должно ассоциироваться с Россией, это исключительно то, что руководство страны решило, контактируя с Западом.

«Хочется, чтобы за все свои шаги под воздействием Запада несли ответственность исключительно те, кто принимает решение в Ереване», – сказала официальный представитель российского МИД.

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