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Азербайджанские военные примут участие в военном параде в Пакистане

Азербайджанские военные примут участие в военном параде в Пакистане

Группа военнослужащих армии Азербайджана и военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева находятся с визитом в Пакистане для участия в военном параде, который состоится 23 марта.

Как сообщили в минобороны Азербайджана, в рамках визита сотрудники военного оркестра Военного института имени Гейдара Алиева выступили с концертной программой перед памятником Пакистану, который считается символом Исламабада (столица Исламской Республики Пакистан).

В параде по случаю Дня Пакистана, наряду с Азербайджаном, примут участие представители Вооруженных сил и других государств.

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Азербайджанские военные примут участие в военном параде в Пакистане
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Азербайджанские военные примут участие в военном параде в Пакистане

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