МИД России о визите Столтенберга на Южный Кавказ

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Визит Генсека НАТО Йенса Столтенберга в регион – очередная попытка втянуть республики Южного Кавказа в зону евроатлантического влияния. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, такие попытки предпринимаются Североатлантическим альянсом и отдельными странами-членами давно и систематично. Визит Столтенберга подтверждает то, что активность на этом направлении возросла в несколько раз.

«Суть в том, что проблем вроде как стало меньше на Южном Кавказе, а кого на Западе это может устроить?», – сказала Захарова.

По ее мнению, есть задача максимум, открыть на Южном Кавказе второй фронт против России, отметила официальный представитель МИД РФ.

«Договоренности, которые были достигнуты при посредничестве России, сработали как красная тряпка для Запада, так как это была по-настоящему дорога к миру, основанная на взаимном уважении и учете интересов», – сказала Захарова.