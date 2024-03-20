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Ле Пен: Переговоры по Украине уже идут, в них участвуют Турция и Китай

Ле Пен: Переговоры по Украине уже идут, в них участвуют Турция и Китай

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что переговоры по урегулированию украинского кризиса уже идут, в них участвуют Турция и КНР, в то время как страны Евросоюза не принимают участия в процессе. Своим мнением она поделилась в эфире радиостанции France Inter.

«Сегодня переговоры идут, и мы это знаем, но они идут без участия Франции и без участия Европы», — заявила она (цитата по РИА Новости).

По словам Ле Пен, Украине необходимо «дать способ» выйти к переговорному процессу «с позиции силы». Именно это, по мнению оппозиционного французского политика, Париж не делает.

Кроме того, она напомнила, что Россия практически сразу после начала войны была готова к переговорному процессу, однако президенту РФ Владимиру Путину «помешал ряд стран».

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