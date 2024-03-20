Кремль: Несогласие Баку на миссию ЕС в Армении может поставить под сомнение ее эффективность

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Несогласие Баку на миссию ЕС в Армении может поставить под сомнение ее эффективность. Об этом заявил Дмитрий Песков.

«Армения приглашает наблюдательную миссию Евросоюза в одностороннем порядке, без учета мнения Азербайджана … Стоит поставить под сомнение потенциальную эффективность такой миссии», – заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вопрос, что является предметом наблюдения и признается ли эта миссия азербайджанской стороной, – отметил представитель Кремля, передает ТАСС. – Я сомневаюсь, что там с пониманием будет встречен такой мандат».