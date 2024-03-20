Племянника Назарбаева осудили на восемь лет

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В Казахстане вынесен приговор бывшему первому заместителю председателя Комитета национальной безопасности Самату Абишу. Он осужден к 8 годам условного наказания. Процесс проходил в закрытом режиме.

Газета «Дат» в понедельник написала, что Абиша обвинили в превышении должностных полномочий. По делу также проходил бывший начальник пятого департамента КНБ Руслан Искаков. Сегодня приговор Абишу подтвердило госагентство «Казинформ» со ссылкой на источники.

Министр внутренних дел Ержан Саденов, общаясь с журналистами в Мажилисе, заявил, что Абиш не может покидать страну, должен находиться по месту жительства. Он состоит на пробационном контроле. Сам приговор он комментировать не стал, пишет Orda.kz.

В сентябре прошлого года стало известно, что племянник Нурсултана Назарбаева Самат Абиш находится под следствием. Тогда сообщалось, что дело касается превышения власти и должностных полномочий во время январских событий 2022 года.

Отметим, что слухи о задержании Абиша появлялись еще в январе 2022 года. Тогда Комитет национальной безопасности Казахстана опроверг их и опубликовал заявление, согласно которому Абиш находился в отпуске. Слухи появились вскоре после того, как президент страны Касым-Жомарт Токаев назначил первым заместителем председателя КНБ своего помощника Мурата Нуртлеу. Перед этим был задержан глава КНБ Карим Масимов и его заместители. В прошлом году был вынесен приговор Масимову и еще четырем функционерам КНБ.