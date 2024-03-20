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Баку добился исключения провокационной фразы из доклада ПА Евронест

Баку добился исключения провокационной фразы из доклада ПА Евронест

Азербайджанская делегация добилась исключения фразы «замороженный Нагорно-Карабахский конфликт» из доклада комитета по политическим вопросам, правам человека и демократии Парламентской ассамблеи Евронест.

В докладе, подготовленном комитетом по политическим вопросам, правам человека и демократии, отражены вопросы региональной безопасности. По предложению Азербайджана большинством голосов были одобрены изменения в доклад.

В частности из документа исключены фразы «замороженный Нагорно-Карабахский конфликт», «ссылка на Алма-Атинскую декларацию в определении границы между Арменией и Азербайджаном», «мирные переговоры должны вестись только при посредничестве Брюсселя».

Вместо этого в докладе нашли отражение призывы к поддержке мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, соблюдению норм международного права.

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