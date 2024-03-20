Парламент Армении ратифицировал соглашение о статусе миссии ЕС

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Парламент Армении ратифицировал соглашение с Евросоюзом о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Заседание парламента транслировали армянские новостные порталы.

«За проголосовали 57 депутатов, против – никто, воздержались 27. Решение принято», – сказал вице-спикер парламента Рубен Рубинян. Часть депутатов от фракции оппозиционного блока «Армения» воздержалась, фракция оппозиционного блока «Честь имею» не принимала участия в голосовании.

Решение вступит в силу после того, как документ будет подписан президентом страны Ваагном Хачатуряном. Соглашение позволит армянским компетентным органам рассматривать миссию ЕС, включая ее подразделения, штаб-квартиру и персонал, как представительство с дипломатическим статусом по таможенным и налоговым вопросам.